Необходимость коренного изменения миграционной политики в России чаще всего объясняют вопросами национальной безопасности.
"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение
Комментарии
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АЧ
Андрей Чернышев
Согласен! Также знаю что в строительных компаниях, собственник чурка и числится прорабом или подсобным работником а русский парень директор, который за всё несёт ответственность. Тоже и на рынках, если русская у прилавка значит хозяин в тени и как обычно с двойным гражданством. Зарплаты серые, налоги маленькие, а реальная сумма в карман. У нас страна дураков, сами своему народу не платим а грязные предприниматели что хотят то и творят. И это законно.
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9 час.
ninikooo Митусова
Миграционная политика должна быть жестокой и прозрачной, визовый режим. Выслать всех родственников семьи и неработающих, нечего им сидеть на пособиях на наших шеях. Только трудовая миграция. Есть положительный опыт стран. Хватит кормить дармоедов- чиновников и силовиков- взяточников!
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3 час.
Светлана Ефименко
ПУТИН ГОВОРИТ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, НОУ НАС МНОГО ГНИД, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ПРОДАТЬ ВСЮ РОССИЮ! И НЕ ПОДАВАТЬСЯ ДЕНЬГАМИ, КОТОРЫЕ УБИВАЮТ НАШ НАРОД! И НЕТ ДОВЕРИЯ ГОСУДАРСТВУ И ТОМ ЧИСЛЕ К ПУТИНУ В.В, И ОНИ ПЕРЕСТАЛИ ВЕРИТЬ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ! ЭТО ВСЕ ИСХОДИТ ИЗНУТРИ СТРАНЫ! КАК ЭТИХ ГАДОВ ВСЕХ ИЗЛОВИТЬ И ПОСАДИТЬ ЛЕТ НА 20! ЖАЛЬ НЕТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ ДЛЯ ВРАГОВ, КОТОРЫЕ РАЗЛАГАЮТ ИЗНУТРИ НАРОД!😂😂😰
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2 час.
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