"Это проблему не решит". Путин начал мигрантозамещение

АЧ Андрей Чернышев Согласен! Также знаю что в строительных компаниях, собственник чурка и числится прорабом или подсобным работником а русский парень директор, который за всё несёт ответственность. Тоже и на рынках, если русская у прилавка значит хозяин в тени и как обычно с двойным гражданством. Зарплаты серые, налоги маленькие, а реальная сумма в карман. У нас страна дураков, сами своему народу не платим а грязные предприниматели что хотят то и творят. И это законно.

ninikooo Митусова Миграционная политика должна быть жестокой и прозрачной, визовый режим. Выслать всех родственников семьи и неработающих, нечего им сидеть на пособиях на наших шеях. Только трудовая миграция. Есть положительный опыт стран. Хватит кормить дармоедов- чиновников и силовиков- взяточников!