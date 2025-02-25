Итальянцы превратили Smart Fortwo в электромобиль для подростков. Дешевым он не вышел

В Италии старые 2-местные бензиновые Smart Fortwo специально переоборудуют в «легкие электромобили» для молодежи, которые могут похвастаться, в частности, довольно широким списком систем активной и пассивной безопасности.
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