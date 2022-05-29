В Минобороны России заявили, что военные уничтожили арсенал ВСУ в Кривом Роге

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами смогли уничтожить крупный арсенал Вооруженных сил Украины на территории одного из предприятий в Кривом Роге, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами смогли уничтожить крупный арсенал Вооруженных сил Украины на территории одного из предприятий в Кривом Роге, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
Свежие комментарии