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В Минобороны России заявили, что военные уничтожили арсенал ВСУ в Кривом Роге

В Минобороны России заявили, что военные уничтожили арсенал ВСУ в Кривом Роге

Воздушно-космические силы России высокоточными ракетами смогли уничтожить крупный арсенал Вооруженных сил Украины на территории одного из предприятий в Кривом Роге, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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