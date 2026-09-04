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Древний вирус пережил века на страницах рукописей

Древний вирус пережил века на страницах рукописей

Средневековые рукописи оказались неожиданным источником сведений об истории опасной болезни животных.

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