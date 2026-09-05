Минздрав Ливана сообщил о 4 359 погибших с начала эскалации

Минздрав Ливана опубликовал обновлённый список потерь с начала нынешней фазы эскалации 2 марта: жертвами израильских ударов стали 4 359 человек, ещё 12 362 получили ранения.
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