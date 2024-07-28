На переправе Салехард — Лабытнанги паромы прекратили работу из-за ветра

Ямал 28 июля накрыл сильный ветер, порывы которого достигают местами 20 м/c. Из-за непогоды временно парализована работа паромов на переправе Салехард — Лабытнанги, сообщил департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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