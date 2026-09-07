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Газета.ру

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Вратарь "Динамо" Лещук выступил против концерта Канье Уэста в России

Вратарь "Динамо" Лещук выступил против концерта Канье Уэста в России

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что проведение возможных концертов Канье Уэста в России не вполне обоснованно в свете скандальных заявлений артиста в прошлом.

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