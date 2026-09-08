Uganda Set to Become World's Newest Oil Exporter in Early 2027

The global list of crude oil exporters will expand with Uganda early next year as the African country is moving closer to first oil from a project whose crude will flow through a new pipeline to Tanzania's coast.
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