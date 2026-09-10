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СВР: Европа ищет креативные способы по обеспечению ВСУ пушечным мясом

СВР: Европа ищет креативные способы по обеспечению ВСУ пушечным мясом

Европа ищет креативные способы по непрерывному обеспечению Вооруженных сил Украины (ВСУ) «пушечным мясом».

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