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"Равносильно самоубийству". Лукашенко заявил об отсутствии агрессивных планов у Белоруссии

"Равносильно самоубийству". Лукашенко заявил об отсутствии агрессивных планов у Белоруссии

Президент подчеркнул обязанность государства защищать каждый сантиметр своей территории Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита на военный полигон в Брестской области заявил, что страна не вынашивает агрессивных планов в отношении других государств и действует исключительно прагматично, сообщает Telegram-канал "Пул первого".

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