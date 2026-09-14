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«Ты либо рождаешься таким, либо нет». Вольф – об особенной черте Антонелли

MercedesРуководитель Mercedes Тото Вольф высоко оценил выступление Кими Антонелли на Гран При Испании, хотя признался, что склонность молодого итальянца постоянно ехать на пределе доставляет команде немало нервов.

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