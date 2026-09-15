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В АПЛ отстранили арбитров VAR, допустивших ошибку в дерби «МЮ» — «Ман Сити»

В АПЛ отстранили арбитров VAR, допустивших ошибку в дерби «МЮ» — «Ман Сити»

Глава организации Pro Ref Говард Уэбб сообщил о решении отстранить от работы до завершения перерыва на матчи сборных арбитров VAR, допустивших ошибку в матче 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (0:1).

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