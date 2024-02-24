Путин: глава ВС Лебедев внес выдающийся вклад в становление судебной системы РФ

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес выдающийся вклад в становление и развитие судебной и правовой системы России, заявил президент РФ Владимир Путин, выражая соболезнования родным и близким умершего.
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