Половина молодых британцев хотят мира без Интернета

Согласно новому социологическому исследованию, результаты которого опубликовала газета The Guardian, 46% молодых британцев в возрасте от 16 до 21 года выразили желание провести свою юность в мире, где не существует интернета, пишет gazeta.
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