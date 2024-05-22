Москву все чаще выбирают для семейного отдыха — Сергей Собянин

Столицу России все чаще посещают туристы Яркие фестивали, современная городская атмосфера, разнообразие досуга и гастрономические возможности превратили Москву в один из главных туристических центров России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии