В школе №2090 наградили лучших кадет

В школе №2090 Рязанского района состоялся День кадет. Об этом сообщили в администрации учреждения. «27 февраля в нашей школе состоялось два важных события: торжественная церемония вручения кадетских званий и праздничный концерт в честь Дня кадет.
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