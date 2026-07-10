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Врач Карпичев предостерег туристов от использования ибупрофена в Азии

Врач Карпичев предостерег туристов от использования ибупрофена в Азии

В этом году туристы в странах Азии, таких как Вьетнам, столкнулись с лихорадкой денге. На начальных стадиях болезнь напоминает простуду, и люди часто принимают жаропонижающие средства, которые привезли с собой.

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