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Вальверде летом отказал саудовцам и «Баварии». Он мечтает стать капитаном «Реала»

Вальверде летом отказал саудовцам и «Баварии». Он мечтает стать капитаном «Реала»

Как пишет Marca, прошлым летом Вальверде получил очень крупное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

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