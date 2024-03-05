Кто может стать кандидатом на президентских выборах от блока четырех партий?

Члены Политического блока, сформированного четырьмя партиями (Платформа достоинства и правды, Коалиция за единство и благосостояние, Лига городов и коммун и Партия перемен) обсуждают потенциального кандидата на президентских выборах в этом году, но окончательное решение еще не принято.