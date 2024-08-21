Власти: Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины

Утром в среду, 21 августа в Киеве и девяти областях Украины была объявлена воздушная тревога, Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
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