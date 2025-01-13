Советник Трампа анонсировал переговоры с Путиным: главное за сутки

МОСКВА, 13 января, ФедералПресс. Советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц анонсировал переговоры по Украине с российским лидером Владимиром Путиным, главы МИД России и Турции обсудили дальнейшие шаги по Сирии, а подполье сообщило о ликвидации двух высших офицеров ВСУ в Сумской области.
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