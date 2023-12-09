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Al Jazeera: В ХАМАС осудили вето США на проект резолюции по Газе в СБ ООН

Al Jazeera: В ХАМАС осудили вето США на проект резолюции по Газе в СБ ООН

По данным телевизионного канала Al Jazeera, радикальная палестинская организация ХАМАС выступила с осуждением вето Соединенных Штатов Америки в Совбезе Организации Объединенных Наций на проект резолюции по прекращению огня в Газе.

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