Al Jazeera: В ХАМАС осудили вето США на проект резолюции по Газе в СБ ООН

По данным телевизионного канала Al Jazeera, радикальная палестинская организация ХАМАС выступила с осуждением вето Соединенных Штатов Америки в Совбезе Организации Объединенных Наций на проект резолюции по прекращению огня в Газе.
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