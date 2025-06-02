На стройке в Ленобласти рабочий погиб от удара ведром с цементом. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.
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На стройке в Ленобласти рабочий погиб от удара ведром с цементом. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.