У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России Руководство Евросоюза очень хочет принять 21-й пакет.
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У Брюсселя кончились идеи для новых санкций в отношении России Руководство Евросоюза очень хочет принять 21-й пакет.
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