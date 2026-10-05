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Пункт-А

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Родители получили возможность дистанционно оформлять долгосрочные сбережения для детей

Родители получили возможность дистанционно оформлять долгосрочные сбережения для детей

В России расширяется дистанционный доступ к программе долгосрочных сбережений (ПДС) для несовершеннолетних: договор можно заключить онлайн в пользу ребёнка или другого несовершеннолетнего родственника.

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