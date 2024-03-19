Загрязнение реки стоило предприятию из Кемерово 65 миллионов рублей

Компания АО «ЕВРАЗ ЗСМК» была обнаружена в незаконном сбросе сточных вод с превышением допустимых показателей по целому ряду веществ, включая аммоний, нитриты, нитраты, цинк, марганец, фенолы и нефтепродукты, в реку Большой Унзас.