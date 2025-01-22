ЦБ рассказал как компаниям повысить свою акционерную стоимость

Банк России разработал рекомендации по созданию стратегии повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе, что позволит инвесторам и акционерам сформировать ожидания относительно цен акций и дивидендных выплат.
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