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Блог частного инвестора

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ЦБ рассказал как компаниям повысить свою акционерную стоимость

ЦБ рассказал как компаниям повысить свою акционерную стоимость

Банк России разработал рекомендации по созданию стратегии повышения акционерной стоимости в средне- и долгосрочной перспективе, что позволит инвесторам и акционерам сформировать ожидания относительно цен акций и дивидендных выплат.

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