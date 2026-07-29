🚎 Часть троллейбусов в Севастополе ходит с увеличенным интервалом Это касается маршрутов №1, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17 и 20.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚎 Часть троллейбусов в Севастополе ходит с увеличенным интервалом Это касается маршрутов №1, 5, 7, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17 и 20.