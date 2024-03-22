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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Низкий семейный доход связан с изменением структуры связей мозга у детей

Как экономические факторы влияют на развивающийся мозг? Недавнее исследование проливает свет на этот вопрос, предоставляя доказательства того, что более низкий семейный доход связан с изменениями в связях мозга у детей в возрасте от 9 до 11 лет.

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