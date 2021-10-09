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Четыре человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Джорджия

Четыре человека погибли в авиакатастрофе в американском штате Джорджия

Однодвигательный самолет потерпел крушение на территории аэропорта в штате Джорджия (США), В результате авиакатастрофы погибли четыре человека, сообщили в субботу на местном телеканале FOX 5 со ссылкой на службу пожарной охраны округа Де-Калб.

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