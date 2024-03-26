Нижегородцы рассказали, как их обманывали мастера-мошенники

Мошенники под видом сотрудников банков, правоохранителей, работников сотовой связи не сбавляют оборотов, похищая у доверчивых людей миллионы рублей, но есть и ещё один «фронт» обмана: на все руки мастера, которые «приедут быстро, возьмут недорого».