Это не обычный лимонад и не фреш, а тёплый лимонный напиток с мягкой, почти кремовой текстурой. Рисовый отвар работает как нейтральная связка, а короткое уваривание с лимоном и сиропом даёт плотный вкус без лишней кислоты.
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