Это не обычный лимонад и не фреш, а тёплый лимонный напиток с мягкой, почти кремовой текстурой. Рисовый отвар работает как нейтральная связка, а короткое уваривание с лимоном и сиропом даёт плотный вкус без лишней кислоты.