Продажи малой бытовой техники (МБТ) за тот же период выросли на 17,6% в штуках (до 91,7 тысячи единиц) и на 13% в денежном выражении (до 294,6 миллиарда рублей).
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