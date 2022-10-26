Россиянам перечислили регионы, где располагаются самые большие загородные дома

«Авито Недвижимость» провела исследование за период третьего квартала этого года, в результате которого выяснилось, что наибольший размер загородных домов наблюдается в Дагестане, где средняя площадь недвижимости достигла 150 квадратных метров.
«Авито Недвижимость» провела исследование за период третьего квартала этого года, в результате которого выяснилось, что наибольший размер загородных домов наблюдается в Дагестане, где средняя площадь недвижимости достигла 150 квадратных метров.
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