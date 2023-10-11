Лариса Гузеева рассказала, как Татьяна Буланова изменила её жизнь

Татьяна Буланова приняла участие в новом проекте «Перепой звезду!» на Первом канале. Лариса Гузеева была членом жюри в шоу и после выступления артистки агитировала коллег голосовать за неё и её партнёра по сцене.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии