Дорожное радио
ГлавнаяО насБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дорожное радио

10 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
    Зато на гузееву без слез не взглянешь! Лезет на ТВ с такой внешностью и   необъятными размерами своего тела и + подбо...Лариса Гузеева ра...
  • Иванов
    Тошнит когда их называют звездами. Первые две буквы заменить на одну простую букву. Вот это название им больше всего ...Звёзды с татуиров...
  • Evgenija Palette
    Очень БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ... ( про Топурию и Серябкину)... Просто - ПРАЗДНИК!Кети Топурия стал...

Лариса Гузеева рассказала, как Татьяна Буланова изменила её жизнь

Лариса Гузеева рассказала, как Татьяна Буланова изменила её жизнь

Татьяна Буланова приняла участие в новом проекте «Перепой звезду!» на Первом канале. Лариса Гузеева была членом жюри в шоу и после выступления артистки агитировала коллег голосовать за неё и её партнёра по сцене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГАЛИНА КНЯЗЕВА
Зато на гузееву без слез не взглянешь! Лезет на ТВ с такой внешностью и   необъятными размерами своего тела и + подбородок висит....УЖАС!!!!🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх