Режиссер Оксана Барковская: «Я призываю родителей разговаривать со своими детьми»

Оксана Барковская, автор популярных сериалов «Новенькие» и «За полчаса до весны», провела свою юность в Кишиневе, и сейчас не теряет связи с Молдовой, до последнего времени приезжая сюда на кинофестивали, мастер-классы, встречи с коллегами, студентами, прессой.
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