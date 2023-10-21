Режиссер Оксана Барковская: «Я призываю родителей разговаривать со своими детьми»

Оксана Барковская, автор популярных сериалов «Новенькие» и «За полчаса до весны», провела свою юность в Кишиневе, и сейчас не теряет связи с Молдовой, до последнего времени приезжая сюда на кинофестивали, мастер-классы, встречи с коллегами, студентами, прессой.