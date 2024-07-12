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Закон и Порядок

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ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС

ГА ООН приняла проект резолюции с требованием вывести ВС РФ с территории ЗАЭС

© Алексей Коновалов/ ТАСС В поддержку документа выступили 99 стран ООН, 12 июля. /ТАСС/.

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