ООН: в секторе Газа 92% младенцев лишены базового питания

Согласно информации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) на оккупированных палестинских территориях, более 90% детей в возрасте от шести месяцев до двух лет в секторе Газа лишены минимального рациона питания, необходимого для нормального развития.
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