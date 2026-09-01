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Царьград

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Львова-Белова сообщила о росте подростковой преступности на 9%

Львова-Белова сообщила о росте подростковой преступности на 9%

Мария Львова-Белова сообщила о 9% росте подростковой преступности в первом полугодии 2026 года. На фоне общего снижения преступности в стране выявлено 11 400 несовершеннолетних нарушителей.

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