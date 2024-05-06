Актриса дубляжа Дарья Блохина стала голосом искусственного интеллекта в сериале «Ректор»

Актриса дубляжа Дарья Блохина озвучила искусственный интеллект в сериале «Ректор». Остросюжетное драмеди с Владимиром Канухиным в главной роли о гениальном ученом-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха, вышло в онлайн-кинотеатре PREMIER 25 апреля, уточняет пресс-служба проекта.