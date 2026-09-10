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На Кубке президента Ассоциации гольфа России лис устроил «охоту» на мячи

На Кубке президента Ассоциации гольфа России лис устроил «охоту» на мячи

ПЕСТОВО, 10 сентября, ФедералПресс. В подмосковном Пестово во время соревнований по гольфу дикий лис повадился выбегать на поле и воровать мячи у игроков.

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