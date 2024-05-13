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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием

Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием

«Ванкувер» обыграл «Ойлерс» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли (4:3, 2-1).  Российский защитник «Кэнакс» (19:08, 0:40 – в большинстве, 1:52 – в меньшинстве, «0») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема, сделал 3 блока и дважды получил малый штраф.

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