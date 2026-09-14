В Туле прошёл «Кубок Мужества» для ветеранов СВО

Более 100 ветеранов и участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата из пяти регионов России боролись за медали в пяти дисциплинах, включая пара-бокс и волейбол сидя.
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