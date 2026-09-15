Арбитр Майкл Оливер и бригада VAR «похоронили» «Манчестер Юнайтед» и приписали гол Холанду. А мы клянем своих молодых судей

Мы клянем футбольных арбитров за ошибки в важных играх чемпионата России. И невольно складывается впечатление, что наши судьи хуже других, что спасение, как было однажды в начале прошлого века – в приглашении зарубежных арбитров на обслуживание ключевых игр РПЛ.