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Спорт Уик-Энд

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Арбитр Майкл Оливер и бригада VAR «похоронили» «Манчестер Юнайтед» и приписали гол Холанду. А мы клянем своих молодых судей

Арбитр Майкл Оливер и бригада VAR «похоронили» «Манчестер Юнайтед» и приписали гол Холанду. А мы клянем своих молодых судей

Мы клянем футбольных арбитров за ошибки в важных играх чемпионата России. И невольно складывается впечатление, что наши судьи хуже других, что спасение, как было однажды в начале прошлого века – в приглашении зарубежных арбитров на обслуживание ключевых игр РПЛ.

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