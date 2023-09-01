Сотрудника «Уральских авиалиний» обвиняют в издевательствах над пассажирами. По его словам — люди неправы

Юрий Кот Речь пойдёт про сотрудника «Уральских авиалиний» Ильдара Латыпова, который, работая в аэропорту Домодедово, ради развлечения и удовольствия снимает с рейсов исключительно русских пассажиров под предлогами, часто нвдуманными и притянутыми за уши.