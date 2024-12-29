Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Конфликт интересов: брендам из КНР идут на уступки — отечественный автопром против Минпромторг РФ обсуждает изменения инвестрежима для автоконцернов, в ведомстве убеждены, что такая мера необходима для углубления локализации производства китайских автомобилей.
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