Федеральное агентство новостей №1

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Бизнес-коуч Юлия Че рассказала о правилах эффективного обучения

Бизнес-коуч Юлия Че рассказала о правилах эффективного обучения

Лень провоцирует возникновение апатии, которой могут страдать и молодые, здоровые люди. О том, как преодолевать лень и расширять свой круг знаний и умений рассказала специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.

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