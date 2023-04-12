Бизнес-коуч Юлия Че рассказала о правилах эффективного обучения

Лень провоцирует возникновение апатии, которой могут страдать и молодые, здоровые люди. О том, как преодолевать лень и расширять свой круг знаний и умений рассказала специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.
Лень провоцирует возникновение апатии, которой могут страдать и молодые, здоровые люди. О том, как преодолевать лень и расширять свой круг знаний и умений рассказала специалист по нейромаркетингу, основатель Академии нейромаркетинга Юлия Че.
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