Состояние ГЧП в России в 2023 году

Текущее состояние и динамика развития российского рынка государственно-частного партнерства (ГЧП) анализируется в первом выпуске ежеквартального информационно-аналитического дайджеста «Государственно-частное партнерство в России: итоги 2023 года и основные тренды».
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