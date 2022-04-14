Происшествия

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В Томске полицейские провели профилактическое мероприятие для школьников «Зебра на дороге»

Накануне, для обучающихся первого класса одной из томских школ, сотрудники УГИБДД УМВД России по Томской области провели профилактическое мероприятие по безопасности дорожного движения.

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