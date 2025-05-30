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Вопросы поддержки бойцов СВО обсудили на заседании профильной комиссии Госсовета

Вопросы поддержки бойцов СВО обсудили на заседании профильной комиссии Госсовета

РИА Новости/Станислав Красильников Вопросы поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей обсудили на заседании профильной комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина.

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